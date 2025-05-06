До 13 градусов тепла и облачная погода ожидаются в Москве 6 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

От 11 до 13 градусов тепла установится в Москве во вторник, 6 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. В Подмосковье – от 10 до 13 градусов тепла, также без осадков. Ветер западный, юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности до среды, 7 мая. В ночные и утренние часы ожидаются заморозки. Возможно незначительное повышение атмосферного давления, однако осадки маловероятны.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что погода 9 мая в Москве будет соответствовать той, что фиксировалась 80 лет назад, 9 мая 1945 года. Тогда в городе утром было 2,8 градуса, а днем – 7,5 градуса.