Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 11:30

Общество

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности до 7 мая

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности до 7 мая

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До среды, 7 мая, в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. В ночные и утренние часы ожидаются заморозки, а в понедельник, 5 мая, возможны дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 9 мая, в Москве ожидается дневная температура от 10 до 13 градусов, а по области – местами до минус 1 градуса ночью. Атмосферное давление немного повысится, осадки маловероятны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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