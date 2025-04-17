Наезд на лося привел к смертельному ДТП с грузовиком в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области"

Водитель Audi 1957 года рождения погиб в Новгородской области, сбив лося и столкнувшись с "КамАЗом". Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло 17 апреля в 09:50 на 396-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия". Мужчина, направлявшийся в Москву, сначала сбил лося, после чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ".

Водитель легкового автомобиля погиб на месте до прибытия скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области водитель иномарки потерял управление, выехал на встречную обочину и сбил группу пешеходов. Пострадали семь человек.

До этого на 114-м километре трассы А-104 Москва – Дмитров – Дубна произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль выехал на встречку и столкнулся с автобусом. Водитель машины погиб на месте.