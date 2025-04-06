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06 апреля, 12:14

Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус на трассе в Подмосковье. Столкновение привело к гибели человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Уточняется, что ДТП произошло на 114-м километре дороги А-104 "Москва – Дмитров – Дубна". На встречной полосе оказалась машина марки Renault. Установлено, что на месте аварии погиб водитель легкового авто.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Утром 6 апреля ДТП с участием четырех автомобилей также произошло на внутренней стороне 38-го км МКАД. Движение в районе аварии было затруднено на 2,7 километра, Дептранс Москвы призывал водителей выбирать пути объезда.

Пять машин столкнулись на трассе М4 в районе Домодедова

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