ДТП с 4 автомобилями произошло на внутренней стороне 38-го км МКАД

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ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внутренней стороне 38-го км МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – сообщили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП затруднено на 2,7 километра и призвали водителей выбирать пути объезда.

Между тем в Саратовской области четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и фуры. В результате ДТП машины загорелись. На месте ЧП работали экстренные службы.

Ранее в Подмосковье водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, а затем врезался в автомобиль и микроавтобус. Из-за аварии пострадали два человека. Они были госпитализированы.

