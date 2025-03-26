Допустившего ДТП с автобусом в Крыму водителя арестовали на 2 месяца

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Крым"

Водителя, допустившего в Крыму аварию с автобусом, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Крымской прокуратуры.

"Прокуратура Симферопольского района поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении жителя региона", – говорится в материале ведомства.

По данным следствия, 24 марта мужчина, находясь за рулем автобуса "КАв3", проезжал возле села Укромного Симферопольского района и столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ" с прицепом, в результате чего погибли шесть человек.

В прокуратуре отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Авария с участием рейсового автобуса, в котором находились 32 человека, произошла на Евпаторийском шоссе. Из-за столкновения край прицепа грузовика пробил лобовое стекло автобуса, из-за чего его передняя часть оказалась сильно повреждена.

В результате ДТП пострадали 37 человек. По факту ЧП правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение лицом правил дорожного движения".

Задержанный водитель автобуса объяснял, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди грузовик.