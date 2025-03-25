Власти Крыма выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших в ДТП

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Родственникам погибших в аварии на трассе возле аэропорта Симферополя выплатят по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию главы республики Сергея Аксенова в телеграм-канале.

Он добавил, что те, кто получил тяжелые травмы или средней степени тяжести, получат 600 тысяч рублей, а пострадавшие с легкими повреждениями – 300 тысяч.

ДТП с участием рейсового автобуса, в котором ехали 32 человека, и грузовика произошло на Евпаторийском шоссе в районе села Укромного 24 марта.

Грузовик перевозил зерно. Из-за столкновения край прицепа, который был присоединен к грузовому транспорту, пробил лобовое стекло автобуса, из-за чего его передняя часть оказалась сильно повреждена.

В результате 6 человек погибли, еще 37 граждан пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение лицом правил дорожного движения".

В связи с этим задержан водитель автобуса. Мужчина объяснил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди грузовик.

