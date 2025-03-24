Шесть человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму погибли шесть человек, сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики ТАСС.

Включая погибших, всего пострадали 19 человек, среди которых оказалась одна несовершеннолетняя, добавили в ведомстве.

"В настоящее время бригадами скорой медицинской помощи обеспечивается оказание медицинской помощи пострадавшим и транспортировка в медицинскую организацию", – сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, ДТП произошло около 07:30. Наезд совершил водитель автобуса "КАВЗ" 1963 года рождения, который следовал по маршруту Аркадьевка – Симферополь.

Установкой всех обстоятельств случившегося занимаются сотрудники полиции Симферопольского района, на месте ЧП находятся представители Госавтоинспекции и спецслужб.

Вместе с тем прокуратура Крыма выяснила, что грузовик, на который и был совершен наезд, перевозил зерно. В телеграм-канале ведомство опубликовало кадры ДТП, на которых видно, что большегруз двигался с грузом и дополнительным прицепом, и из обоих высыпалась крупа.

Кадры также показывают, как из-за столкновения край прицепа пробил лобовое стекло автобуса, а передняя часть последнего оказалась сильно повреждена.

Авария произошла 24 марта на трассе Симферополь – Евпатория. Известно, что автобус перевозил 32 пассажира.

Всех пострадавших деблокировали спасатели. Всего на месте ЧП работают 25 сотрудников и девять единиц техники МЧС. СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

