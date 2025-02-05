Водитель "Газели" насмерть сбил двух пешеходов в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Водитель "Газели" насмерть сбил двух пешеходов на 52-м километре Старосимферопольского шоссе, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 04:05. Как уточнили в ведомстве, водитель наехал на мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. В результате оба скончались на месте.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Накануне авария произошла в ТиНАО. На улице Героя России Чернышова, в районе дома 11, внедорожник сбил троих пешеходов, двое из которых погибли. По предварительной информации, в ДТП оказался замешан автомобиль "Танк-500".

Пострадавшая, которой оказалась 22-летняя девушка, получила ранения различной степени тяжести. Ее оперативно доставили в больницу с помощью санитарного вертолета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".