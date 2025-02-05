Уголовное дело возбуждено в отношении устроившего ДТП в ТиНАО водителя

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Против водителя, устроившего ДТП в ТиНАО, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве раскрыли новые данные о пострадавшем пешеходе. Им оказалась 22-летняя девушка.

Авария произошла накануне на улице Героя России Чернышова в районе дома 11. Внедорожник сбил троих пешеходов, двое из которых погибли. По предварительной информации, в ДТП оказался замешан автомобиль "Танк-500".

Пострадавшая получила ранения различной степени тяжести. Ее оперативно доставили в больницу с помощью санитарного вертолета.

До этого человек погиб в результате аварии, произошедшей на внешней стороне 36-го километра МКАД перед съездом № 35А. Изначально там произошло ДТП с участием двух машин. Во время оформления документов в одну из них врезался фургон.

