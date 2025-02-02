Один человек погиб в аварии на внешней стороне 36-го км МКАД

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В результате аварии, произошедшей на внешней стороне 36 километра МКАД перед съездом № 35А, погиб один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

Представители ведомства сообщили, что изначально там произошло ДТП с участием двух машин. Во время оформления документов в одну из них врезался фургон.

"В результате этого столкновения один из водителей автомобилей, попавших в мелкую аварию, получил серьезные травмы и скончался в карете скорой помощи", – рассказал собеседник агентства.

ДТП произошло ранним утром в воскресенье, 2 февраля. На месте быстро начали работать оперативные службы города. При этом движение в районе аварии оказалось незначительно затруднено.

Ранее один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей на Можайском шоссе. Еще трое пострадали.