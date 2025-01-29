Один человек погиб при столкновении каршеринга с "КамАЗом" в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб в результате ДТП с каршерингом и "КамАЗом" на улице Корнейчука в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Предварительно, водитель каршеринга не справился с управлением, что и стало причиной столкновения с грузовиком. При аварии погиб пассажир легкового автомобиля – мужчина 2000 года рождения.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль ход процессуальной проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее пешеход погиб в результате ДТП, которое произошло на Сущевской улице в районе дома 9. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля наехал на женщину, выходящую из трамвая.

Еще одно ДТП произошло до этого на Юго-Восточной хорде Московского скоростного диаметра. Водитель наехал на мачту городского освещения, из-за чего автомобиль загорелся. В результате аварии два человека погибли и двое пострадали.