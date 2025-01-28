Пешеход погиб в результате ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пешеход погиб в результате ДТП, которое произошло на Сущевской улице в районе дома 9, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля наехал на женщину, выходящую из трамвая. Она скончалась на месте из-за полученных травм, уточнило ведомство.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовик "Мерседес" насмерть сбил пешехода и опрокинулся, частично перекрыв движение на Дмитровском шоссе в Подмосковье.

До этого 12 человек пострадали в крупном ДТП, произошедшем на юге Москвы. На пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель "КамАЗа", проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.