Грузовик насмерть сбил пешехода на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Грузовик "Мерседес" насмерть сбил пешехода и опрокинулся, частично перекрыв движение на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС заявили в областном главке МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло 2 января около 12:50 в районе 29-го километра Дмитровского шоссе. В результате аварии пешеход погиб, движение на данном участке затруднено.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на 45-м километре МКАД в районе пересечения с Ленинским проспектом. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте ДТП работали экстренные службы.

До этого в Московской области столкнулись "ГАЗель" и фура. Авария произошла недалеко от Капотни – на въезде в Дзержинский. В результате ДТП начался пожар, информация о возможных пострадавших не поступала.