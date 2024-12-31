Два пассажирских автобуса столкнулись на Ижорской улице в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два пассажирских автобуса № 270 и № 673 маршрутов коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз" столкнулись на Ижорской улице в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Организатора перевозок".

ДТП произошло около 12:30 по московскому времени в районе дома 6. В результате аварии никто не пострадал. Сейчас подробности ЧП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно известно о затруднениях, которые возникли на внешней стороне 39-го километра МКАД в результате ДТП. После аварии в районе Коммунарского шоссе движение осложнилось на протяжении 1,1 километра. Водителей попросили объезжать этот участок. Через некоторое время движение восстановили.

До этого на юго-востоке города произошло другое крупное дорожное происшествие. Вечером в воскресенье, 22 декабря, пожарная машина врезалась в автобус, а затем столкнулась с несколькими автомобилям. В результате пострадали 14 человек, никто не погиб