Три человека погибли при столкновении легковушки и автобуса в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с автобусом. ДТП произошло под Дмитровом в Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного ГУ МВД РФ.

По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Еще один пассажир легкового авто получил травмы. Его госпитализировали. При этом из числа пассажиров автобуса никто не пострадал.

Ранее трамвай насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы. Авария произошла 24 декабря в районе остановки "Сухонская улица" у проезда Дежнева, когда женщина переходила трамвайные пути в неположенном месте.

