24 декабря, 22:53Происшествия
Три человека погибли при столкновении легковушки и автобуса в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с автобусом. ДТП произошло под Дмитровом в Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного ГУ МВД РФ.
По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
Еще один пассажир легкового авто получил травмы. Его госпитализировали. При этом из числа пассажиров автобуса никто не пострадал.
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