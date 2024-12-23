СК: автобус не уступил дорогу пожарной машине и спровоцировал крупное ДТП в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Названа причина массовой аварии в столичном Марьине. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Следственный комитет России, водитель автобуса не уступил дорогу пожарной машине МЧС, которая проезжала перекресток на красный свет с включенными спецсигналами.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.

ДТП на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара с участием трех автомобилей, автобуса и пожарной машины произошло вечером в воскресенье, 22 декабря. Пострадали 15 человек, в том числе ребенок, всем им оказывается медпомощь.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как пожарная машина столкнулась с автобусом на перекрестке, после чего продолжила движение и врезалась в несколько легковушек.

В связи с ДТП перекрывали движение по Новочеркасскому бульвару, задерживались автобусы и электробусы.