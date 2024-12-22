Движение по Новочеркасскому бульвару и по улице Маршала Голованова перекрыто из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по Новочеркасскому бульвару в сторону Маршала Голованова и по улице Маршала Голованова в сторону Новочеркасского бульвара было перекрыто в оба направления. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Помимо этого, из-за аварии сейчас задерживаются автобусы и электробусы маршрутов 765, 625, 657, 749 и с9. Маршруты временно изменены. В ведомстве порекомендовали следить за объявлениями водителей.

Массовое ДТП произошло на юге Москвы вечером 22 декабря. По предварительной информации, на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель КАМАЗ, проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с несколькими автомобилями.

В результате аварии пострадали 12 человек, им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все детали произошедшего.