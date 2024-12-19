Два человека погибли при съезде автомобиля с дороги в Приморье

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"

Два человека погибли в результате съезда с дороги с опрокидыванием автомобиля в Хорольском районе Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла на 64-м километре автодороги Михайловка – Турий Рог. По предварительным данным, 67-летний водитель Toyota ToyoAce не справился с управлением из-за заполнившего салон пара после хлопка под капотом и совершил съезд в кювет.

В результате ДТП два пассажира погибли, также были госпитализированы с травмами 27-летний мужчина и 19-летняя девушка. По факту происшествия организована проверка.

Ранее автобус Yutong перевернулся в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Инцидент произошел на 426 километре трассы Могойтуй – Сретенск – Олочи. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт опрокинулся. Два человека погибли на месте, еще троих пассажиров доставили в больницу.