18 декабря, 14:06Происшествия
Автомобилист насмерть сбил амурского тигра в Приморском крае
Фото: телеграм-канал "Новости Приморья | Владивостока"
Автомобилист насмерть сбил амурского тигра в Находкинском городском округе Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр".
Правоохранители проводят расследование инцидента. На месте работают специалисты из охотнадзора Приморского края. По итогам проверки будет вынесено решение в соответствии с законом.
По словам свидетелей, столкновение с участием Land Cruiser Prado произошло на перевале между Врангелем и Находкой, передает РИА Новости.
Ранее другой водитель сбил амурского тигра в ночь на 29 ноября на 88-м километре трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный возле Фокина. После ДТП хищник убежал в лес.
Также в Приморье отлавливали амурского тигра, который больше недели охотился на беспризорных собак. Хищник был замечен в микрорайоне Находка 18 ноября. Кадры с тигром местные жители опубликовали в социальных сетях.
Как сообщал Минлесхоз, хищник напал на собаку, позже его удалось отпугнуть. Отмечается, что на территории строений он не заходил, признаков ранений также не видно.
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