05 декабря, 10:55Происшествия
Рысь залезла в жилой дом и задушила кошку в ХМАО
Фото: vk.com/Гражданская защита населения Советского района
Дикая рысь пробралась в жилой дом городского поселения Советский в ХМАО и задушила кошку, передает телеканал "360", ссылаясь на администрацию Советского района автономного округа.
По словам хозяина дома, после совершения преступления животное увидело людей и сбежало в баню. Там рысь и закрыли, вызвав профильные службы, которые по прибытии поймали ее.
После проведения некоторых мероприятий животное доставили в заповедник, в свою естественную среду обитания. Как отметили в администрации, во время отлова хищник не пострадал, его уже осмотрели ветеринары.
Между тем в Приморье отлавливали амурского тигра, который больше недели охотился на беспризорных собак. Хищник был замечен в микрорайоне Находки 18 ноября. Кадры с тигром местные жители опубликовали в социальных сетях.
Как сообщал Минлесхоз, хищник напал на собаку, позже его удалось отпугнуть. Отмечается, что на территории строений он не заходил, признаков ранений также не видно.
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