Рысь залезла в жилой дом и задушила кошку в ХМАО

Фото: vk.com/Гражданская защита населения Советского района

Дикая рысь пробралась в жилой дом городского поселения Советский в ХМАО и задушила кошку, передает телеканал "360", ссылаясь на администрацию Советского района автономного округа.

По словам хозяина дома, после совершения преступления животное увидело людей и сбежало в баню. Там рысь и закрыли, вызвав профильные службы, которые по прибытии поймали ее.

После проведения некоторых мероприятий животное доставили в заповедник, в свою естественную среду обитания. Как отметили в администрации, во время отлова хищник не пострадал, его уже осмотрели ветеринары.

Между тем в Приморье отлавливали амурского тигра, который больше недели охотился на беспризорных собак. Хищник был замечен в микрорайоне Находки 18 ноября. Кадры с тигром местные жители опубликовали в социальных сетях.

Как сообщал Минлесхоз, хищник напал на собаку, позже его удалось отпугнуть. Отмечается, что на территории строений он не заходил, признаков ранений также не видно.