29 ноября, 09:09Происшествия
Автомобилист сбил тигра на трассе в Приморье
Фото: 123RF/sourabhbharti
Автомобилист сбил амурского тигра в ночь на 29 ноября на 88-м километре трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный возле Фокина в Приморском крае, сообщила администрация города в своем телеграм-канале.
После ДТП хищник убежал в лес. Власти Фокина предупредили гостей и местных жителей об опасности раненого животного. Жителям, проживающих в частных домах образования, рекомендовано не оставлять домашних питомцев ночью на улице.
"В случае обнаружения тигра в населенном пункте немедленно сообщайте об этом в полицию и министерство природных ресурсов по телефону горячей линии", – также посоветовала администрация.
Ранее в Приморье отлавливали амурского тигра, который больше недели охотился на беспризорных собак. Хищник был замечен в микрорайоне Находки 18 ноября. Кадры с тигром местные жители опубликовали в социальных сетях.
Как сообщал Минлесхоз, хищник напал на собаку, позже его удалось отпугнуть. Отмечается, что на территории строений он не заходил, признаков ранений также не видно.
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