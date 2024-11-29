Автомобилист сбил тигра на трассе в Приморье

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Автомобилист сбил амурского тигра в ночь на 29 ноября на 88-м километре трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный возле Фокина в Приморском крае, сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

После ДТП хищник убежал в лес. Власти Фокина предупредили гостей и местных жителей об опасности раненого животного. Жителям, проживающих в частных домах образования, рекомендовано не оставлять домашних питомцев ночью на улице.

"В случае обнаружения тигра в населенном пункте немедленно сообщайте об этом в полицию и министерство природных ресурсов по телефону горячей линии", – также посоветовала администрация.

Ранее в Приморье отлавливали амурского тигра, который больше недели охотился на беспризорных собак. Хищник был замечен в микрорайоне Находки 18 ноября. Кадры с тигром местные жители опубликовали в социальных сетях.

Как сообщал Минлесхоз, хищник напал на собаку, позже его удалось отпугнуть. Отмечается, что на территории строений он не заходил, признаков ранений также не видно.