Republic TV: в Индии тигр напал на фермера и убил его

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Тигр напал на фермера и убил его в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеканал Republic TV.

По данным СМИ, 28 октября во время работы в поле около границы национального парка Дудхва 25-летний Бабурам стал жертвой дикого животного. Тигр напал на мужчину и увлек его на соседнюю плантацию с сахарным тростником.

Вечером были найдены частично съеденные останки, которые, как выяснили позже, принадлежали Бабураму. В пресс-службе нацпарка подтвердили трагический случай и заявили, что вопрос о компенсации для семьи погибшего будет обсуждаться после окончания следствия. По имеющейся информации, тигр ушел из лесов заповедника перед тем, как напасть на фермера, пишут журналисты.

Между тем в Приморском крае автомобиль наехал на амурского тигра.

"На 396 километре трассы "Находка – Ольга – Кавалерово – Лазо" тигр неожиданно для водителя автомашины Toyota Platz выскочил из лесного массива на проезжую часть", – передает телеканал "360" со ссылкой на региональную полицию.

После столкновения животное убежало в лес. На место происшествия приехали правоохранители и эксперты охотнадзора. Дикое животное нашли, по предварительным данным, с ним все в порядке. По факту случившегося проведут проверку и изучат обстоятельства ЧП.

Ранее тигр набросился на 54-летнего мужчину в штате Перак в Малайзии. Водитель Аднан Исмаил вышел на улицу из общежития для рабочих, после чего на него напал зверь и утащил в лес.

Полицейские и сотрудники департамента дикой природы нашли мужчину в 100 метрах от общежития. Его останки были сильно повреждены.