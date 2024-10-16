Львы загрызли насмерть сотрудницу зоопарка в Белогорском районе Крыма

Фото: телеграм-канал “Следком Крыма и Севастополя”

Львы загрызли сотрудницу крымского парка "Тайган". Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 16 октября, когда женщина зашла в клетку с тремя львами для уборки вольера, не закрыв засов двери между двумя помещениями клетки. В результате хищники растерзали сотрудницу парка. В связи с этим было возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли документацию по соблюдению норм и техники безопасности, а также трудового закона. Сейчас сотрудники регионального СК выявляют круг ответственных лиц по данным обязательствам.

Прокуратура Крыма также начала проверку из-за произошедшего и взяла под контроль ход и результаты расследования дела.

В свою очередь, директор парка Олег Зубков рассказал в своем видеообращении, размещенном в телеграм-канале зоосада, что причиной гибели женщины стал человеческий фактор. Он подтвердил, что она не закрыла засов из наружного во внутренний вольер.

"Как это произошло, почему не был закрыт? Животные точно не могли, посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было. Думаю, что сыграл человеческий фактор, забывчивость", – предположил Зубков.

Он также уточнил, что женщина проработала в этом учреждении около 18 лет, начиная карьеру простым рабочим. Сейчас же она являлась управляющей парка и была самым опытным сотрудником, знающем все биографии животных, уточнил Зубков. Свой опыт, как утверждает директор парка, женщина передавала другим сотрудникам, обучая их, как обращаться с хищниками.

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