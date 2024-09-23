Эколог Илья Рыбальченко: при встрече с медведем нельзя поворачиваться к нему спиной

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При встрече с медведем нельзя поворачиваться к нему спиной. От животного нужно отходить медленным задним шагом, рассказал эколог Илья Рыбальченко Москве 24.

По словам эксперта, расстояние более 50 метров между человеком и медведем можно считать безопасным.

"Если же вы повернулись спиной и побежали, вы можете вызвать у медведя достаточно опасный для вашей жизни охотничий инстинкт", – напомнил Рыбальченко, добавив, что есть несколько способов присмотреться к медведю.

Так, если медведь принюхивается, встает на задние лапы – он изучает человека. Это, скорее всего, безопасно, отметил эколог, пояснив, что в таком случае можно избежать проблем, если спокойно отходить назад.

Однако, если медведь стоит на четырех лапах и прижал уши к голове, это признак опасности, подчеркнул Рыбальченко. В таком случае необходимо спокойно отходить и постараться увеличить свой объем.

"Снимите куртку, поднимите ее над головой, ну сделайтесь побольше. Чем больше вы покажетесь медведю, тем меньше вероятность, что он решится вас атаковать", – сказал эксперт.

Рыбальченко напомнил, что естественным ареалом обитания медведей является граница между Тверской и Московской областями. В этом году в силу климата и хорошей кормовой базы медведей в Тверской области много, и поэтому они с "удовольствием" посещают Подмосковье. В связи с этим нужно быть внимательней и меньше ходить в лес одному, сказал эколог.

Кроме того, животное уже привыкло к людям и может подбираться к домам в поисках еды.

"Никогда не прикармливайте медведей. Если вы понимаете, что где-то недалеко они обитают, не оставляйте еду снаружи дома, этим вы не только привлечете его к вашему дому, но и, возможно, погубите его. Потому что мишка, привыкнув к такой легкой еде, разучится охотиться", – сказал Рыбальченко.

Если же медведь пробрался в дом, то ни в коем случае нельзя пытаться заходить в дом и прогонять медведя. Нужно открыть двери, отойти на далекое расстояние и снаружи шуметь, заключил эксперт.

Ранее медведь пробрался на дачный участок и напал на двух мужчин в Пожарском районе Приморья, в результате они погибли. Известно, что незадолго до нападения животное загрызло собаку. В настоящее время медведя ищут.

До этого в Центральной Словакии медведь напал на пожилого мужчину и ранил его. Инцидент случился в лесном массиве, где у пострадавшего располагается дачный участок.