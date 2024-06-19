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19 июня, 20:47

Происшествия

Медведь напал на человека в Словакии

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Медведь напал на пожилого мужчину и ранил его в Центральной Словакии. Это стало четвертым случаем нападения животного в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Банско-Бистрицкого края.

"Медведь снова напал на человека, в нашем крае были ранены уже четыре человека. В понедельник после обеда в полицию города Жьяр-над-Гроном пришел сообщить о нападении медведя 71-летний мужчина", – уточнили правоохранительные органы.

При этом полиция отметила, что инцидент случился в лесном массиве, где у пострадавшего располагается дачный участок. После того как мужчина увидел медведицу, он попытался ее прогнать. Она начала убегать, однако затем вернулась и напала на пострадавшего.

После нападения животное направилось в лес, а мужчина, получивший многочисленные травмы, заметил рядом с медведицей детенышей. По информации полиции, с 23 марта в данном регионе медведя увидели уже более 40 раз.

Ранее автомобиль сбил медведя возле Пентагона. В результате случившегося животное погибло. Медведь попал под колеса транспорта при попытке пересечения оживленной дороги между зданием Минобороны США и жилыми массивами города Арлингтон. Сам водитель автомобиля не пострадал.

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