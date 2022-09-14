Дальневосточный леопард пытался напасть на человека в Приморском крае

06:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дальневосточный леопард попытался напасть на человека в селе Красный Яр под Уссурийском. Животное отловят. Об этом со ссылкой на представителя нацпарка "Земля леопарда" сообщает РИА Новости.
"Попав в частный двор, леопард попытался напасть на его хозяина, но человек не пострадал. <...> По предварительным данным, леопард болен", – говорится в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что сотрудникам нацпарка удалось установить с леопардом "визуальный контакт". В настоящее время хищник отдаляется от населенного пункта. Специалисты также замерили отпечатки его лап.
"Небольшой размер пятки в 5,5 сантиметра косвенно указывает на то, что к селу вышла самка дальневосточного леопарда. Пока говорить о причинах поведения животного рано, однако оно не типично для здорового зверя", – уточнил представитель нацпарка.
Накануне в социальных сетях Приморского края распространились две видеозаписи, на одной из которых запечатлен краснокнижный дальневосточный леопард, который спокойно сидит на дороге недалеко от одного из частных жилых домов. На втором ролике леопард кидается к лестнице дома.
Ранее сообщалось, что амурский тигр напал на работника лесозаготовки в одном из сел Хабаровского края. Инцидент произошел ночью, когда мужчина вышел на улицу из вагончика и пропал. Утром в 15 метрах от вагончика были найдены тапочки, кровь, одежда, фонарик, тигриные следы и следы волочения в лес.
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