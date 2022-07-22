В Приморском крае наградили женщину, которая лейкой отбила внучку от медведя

Фото: zspk.gov.ru
Заксобрание Приморского края наградило местную жительницу Елену Косач, которая лейкой отбила свою пятилетнюю внучку от медвежонка.
"Елена Косач не задумываясь вступилась за внучку, отбивая ее от медведя садовой лейкой. Храброй сельчанке удалось прогнать зверя обратно в лес. <...> Взамен разбитого в схватке с хищником телефона ей подарили новое устройство мобильной связи", – говорится в сообщении пресс-службы краевого парламента.
Инцидент произошел в июне этого года в селе Яковлевка. Годовалый медвежонок забежал на придомовой участок и ранил пятилетнюю девочку. В момент нападения медведя кроме Косач и ее пятилетней внучки на участке также находилась дочь женщины с новорожденным ребенком на руках.
Косач взяла лейку и попыталась отогнать зверя, после чего он ранил и ее. Помощь оказали прибывшие на место сотрудники скорой помощи. Как уточняет РИА Новости, в краевом министерстве здравоохранения тогда сообщили, что девочке медведь нанес несколько мелких ран в области шеи и головы. Ребенку понадобилась госпитализация.
По информации агентства, женщине вручили знак отличия "Приморье. За заслуги".
Ранее сообщалось, что сбежавшая обезьяна напала на девочку в подмосковных Мытищах. Ребенка госпитализировали и прооперировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
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