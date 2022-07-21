Медики прооперировали пострадавшего от нападения обезьяны ребенка в Подмосковье

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Подмосковные медики провели успешную операцию ребенку, пострадавшему в результате нападения обезьяны в деревне Терпигорьево. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

"Мама вместе с девочкой сейчас находится в реанимации под присмотром врачей, но уже завтра утром их переведут в обычную палату. Врачи провели своевременную операцию, подвижность ног не нарушена", – написала она в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 21 июля. В результате ребенка 2020 года рождения госпитализировали.

По факту нападения сбежавшей обезьяны на ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Проверку также проведет городская прокуратура. Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины инцидента.

