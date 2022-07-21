Эксперт рассказала, почему обезьяна напала на девочку в Подмосковье

Девочка, на которую напала обезьяна в Подмосковье, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве региона. Все произошло в деревне Терпигорьево в Мытищах.

На кадрах видно, как дети играют возле бассейна. Животное направилось прямо к ним и напало на девочку. На помощь прибежали родители – они пытались отогнать озверевшую макаку, но животное оказалось слишком агрессивным. Теперь малышка находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь.

Координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова рассказала, почему обезьяна могла так себя повести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.