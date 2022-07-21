Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве ликвидирован

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожар в восьмиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве потушен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами в 00:52 пожар был локализован, а в 03:18 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

Возгорание на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте произошло накануне вечером. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Еще один человек был спасен из застрявшего лифта.

Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. К тушению привлекали более 140 человек и более 40 единиц техники, включая вертолет Московского авиационного центра.

Проверку по факту пожара взяла на контроль Гагаринская межрайонная прокуратура.