Детская площадка загорелась на юго-востоке Москвы

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Детская площадка сгорела на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар произошел по адресу 5-я Кожуховская улица, дом 12. Площадь составила 30 кв. метров. Без пострадавших", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что возгорание уже ликвидировано.

Ранее стало известно о пожаре, который произошел на крыше нежилого здания в Таганском районе столицы.

Возгорание произошло по адресу улица Большие Каменщики, дом 9, строение А. Сигнал поступил на пульт дежурного в 02:14. Уточняется, что его площадь составила 350 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого в проезде Серебрякова произошел пожар. Во дворе жилого дома загорелись мусорные металлические контейнеры.