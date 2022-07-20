Пожар произошел на крыше нежилого здания в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на крыше нежилого здания в Таганском районе столицы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу сообщает Агентство "Москва".

"Произошло возгорание на крыше здания по адресу: улица Большие Каменщики, дом 9, строение А. Сигнал поступил на пульт дежурного в 02:14", – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области загорелись два сельскохозяйственных ангара. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Пострадавших не было. В тушении возгорания принимали участие 50 человек и 17 единиц техники.

До этого один человек пострадал в результате пожара в здании автосервиса в ТиНАО. Там горело оборудование и обшивка стен. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.