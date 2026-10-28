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28 октября, 16:29

Туризм

В АТОР не получали данных об изменениях в системе "все включено" в Турции

Фото: depositphotos/slava296

К российским туроператорам не поступало данных об изменениях системы питания "все включено" в турецких отелях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В сообщении телеграм-канала АТОР говорилось об одной из идей, выдвинутых главой одного из турецких отельных холдингов в рамках публицистики. Речь не идет ни обо всем рынке, ни тем более о каких-то инициативах государства", – отмечается в сообщении.

В АТОР указали, что туроператоры не получали данных об изменениях системы питания даже внутри этого холдинга. Его руководитель предложил свои идеи на обсуждение профессиональному сообществу Турции.

В организации также добавили, что ограничения для "все включено" на уровне закона или правительства в принципе невозможны: эту систему в Турции развивают частные компании.

Ранее представитель турецкой гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" на пять категорий – экономичную, улучшенную экономичную, среднюю, высокую и люксовую. По задумке отели будут сертифицировать по единым критериям качества и набора услуг. К разработке системы планируют привлечь министерство культуры и туризма Турции.

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