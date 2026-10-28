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28 октября, 15:02

Туризм

В Турции предложили разделить формат питания "все включено" на 5 категорий

Фото: 123RF.com/utkudemirsoy

Представитель турецкой гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" на пять категорий – экономичную, улучшенную экономичную, среднюю, высокую и люксовую. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По задумке, отели будут сертифицировать по единым критериям качества и набора услуг. К разработке системы планируют привлечь министерство культуры и туризма Турции.

Новая классификация должна помочь туристам заранее понять, какие услуги входят в стоимость проживания. Сейчас под форматом "все включено" могут подразумеваться разные условия – от шведского стола до ресторанов а-ля карт, импортного алкоголя и круглосуточного питания.

При этом в администрации президента Турции РИА Новости заявили, что получают от представителей туристической отрасли различные предложения по этому вопросу и обсуждают их с профильным министерством и ассоциациями.

Тем не менее действия, которые могли бы кардинально изменить систему "все включено" в отелях уже в новом сезоне, пока не рассматриваются. В администрации также подчеркнули, что при принятии любых решений в первую очередь будут учитывать интересы туристов.

Вопрос пересмотра системы "все включено" в Турции поднимается уже не первый год. Отельеры ищут способы сдержать расходы на продукты и уменьшить количество выбрасываемой еды. Еще одна цель – побудить отдыхающих чаще пользоваться услугами заведений за пределами гостиниц. При этом, по оценкам российских туроператоров, отели, востребованные у туристов из России, пока не отказываются от привычного формата питания.

На данный момент инициатива остается предложением отельеров. Требования к категориям и сроки введения системы не были названы.

Ранее Минпромторг рекомендовал отелям, пансионатам, домам отдыха, кафе и ресторанам выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак". В нее могут войти сырники, блины, каши, запеканки, мясные и рыбные блюда, местные сыры, буженина, вареники, выпечка, кисели, квасы, морсы и травяные чаи.

Рекомендация не касается заведений с выраженной национальной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухни. Для продвижения новой категории Минпромторг планирует разработать специальную эмблему.

Минпромторг предложил включить "русский завтрак" в меню отелей и пансионатов

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