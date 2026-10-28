В Дрездене неизвестные попытались украсть китайский фарфор из дворца Цвингер

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В Германии неизвестные попытались совершить кражу экспонатов из дрезденского музейного комплекса во дворце Цвингер. Об этом сообщает издание Bild.

По данным газеты, утром 27 октября двое мужчин пробрались во внутренний двор. В руке одного из них был молоток, у второго – предмет серебристого цвета. Сотрудники службы безопасности заметили подозрительных людей и направились к ним, после чего те скрылись в неизвестном направлении.

Следователи предполагают, что преступники хотели вынести ценную коллекцию китайского фарфора. Прокуратура Дрездена и Государственное управление уголовной полиции Саксонии ведут расследование попытки кражи со взломом.

Инцидент вызвал беспокойство из-за возможной связи с информацией, полученной раньше. В феврале власти Саксонии ввели усиленные меры безопасности в Цвингере после сведений о вероятной попытке хищения ценных экспонатов из фарфорового собрания Августа Сильного. Под угрозой, по информации Bild, находились чаша Ру и китайская "драконья ваза".

Ранее из частного музея на юге Франции похитили уникальную книгу "Апокалипсис" Жозефа Форе с бронзовой обложкой работы Сальвадора Дали. Вес произведения – 210 килограммов. Кража произошла в ночь с 4 на 5 октября.