Агентство "Москва": руку сотрудника супермаркета затянуло в мясорубку на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руку 25-летнего сотрудника супермаркета на западе столицы затянуло в мясорубку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Авиаторов в районе Солнцево. Рука мужчины попала в механизм во время работы с мясорубкой.

На место ЧП прибыли спасатели, которые также вызывали медиков. Состояние пострадавшего уточняется.

Ранее в селе Асыката Туркестанской области Казахстана ногу подростка зажало жаткой комбайна, когда он ремонтировал сельскохозяйственную технику. Прибывшие на место спасатели освободили юношу и передали его медикам.

