Трек "Ты моя...", сгенерированный ИИ, заблокировали на российских стримингах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Композиция "Ты моя...", созданная с помощью искусственного интеллекта, стала недоступна на сервисах "Яндекс Музыка", "Сбер Звук" и "VK Музыка".

Если попробовать включить или скачать песню, сервисы показывают уведомление с одинаковой формулировкой "Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать".

С решением не согласен автор текста композиции Денис Вершигоров, который выступает под псевдонимом DJ NARODNII. Он заявил, что у песни была маркировка "18+", никаких требований закона она не нарушала.

"Конечно, не согласен с блокировкой, тогда уже надо все песни блокировать с любыми матами", – заявил Вершигоров РИА Новости.

По его мнению, причиной стали обращения отдельных слушателей, воспринявших текст на свой счет. В Роскомнадзор музыкант отправил запрос с просьбой разъяснить удаление трека.

В СМИ ранее появлялась информация о том, что россияне массово жаловались в Роскомнадзор, требуя убрать песню, так как считали ее содержание оскорбительным. Композиция стала широко известна благодаря вирусному распространению в социальных сетях.

Вершигоров уверен, что критики не разобрались в замысле: если посмотреть клип и вникнуть в сюжет, претензии к словам снимаются.

"Просто не всем дано понимать и чувствовать настоящее искусство", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появился новый музыкальный жанр под названием "аэрогрильная музыка". Так зумеры называют композиции, под которые старшее поколение готовит в аэрогриле. После роста популярности прибора ленты заполнили ролики с рецептами. Их авторы демонстрируют мясо, картошку и выпечку, а звуковой дорожкой почти всегда служат одни и те же треки: часто их создали или обработали нейросети.

