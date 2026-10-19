Спрос на аэрогрили в РФ породил новый музыкальный жанр

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В соцсетях появился новый музыкальный жанр – "аэрогрильная музыка". Так зумеры называют треки, под которые старшее поколение готовит в аэрогриле, пишет "SHOT ПРОВЕРКА".

После того как прибор стал популярнее, ленты заполнили ролики с рецептами. Их авторы показывают мясо, картошку и выпечку, а звуковой дорожкой почти всегда служат одни и те же композиции: нередко их создали или обработали нейросети.

Из-за того, что в кулинарных видео эти песни часто повторялись, их прочно связали с самим устройством. Молодые пользователи Сети объединили их общим названием и начали устраивать викторины: предлагают узнать трек по короткому отрывку. Часть аудитории также танцует под эти хиты, не отходя от готовящегося блюда.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще приобретать технику для приготовления полезной еды дома. В частности, за семь месяцев 2026 года спрос на аэрогрили вырос на 26%. На них пришлось около 30% заказов в категории еды и кухонных приборов. Также отмечается интерес к кухонным приборам, ранее считавшимся нишевыми: сушилкам для фруктов, устройствам для су-вида, соковыжималкам.

