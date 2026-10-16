Психолог Евстигнеев: зумеры стали самым несчастным поколением из-за соцсетей

Зумеры стали самым несчастным поколением, утверждают американские исследователи. Почему они не чувствуют радости и как испытывать удовольствие от жизни в любом возрасте, разбиралась Москва 24.

Поколение без будущего?

Уровень удовлетворенности жизнью среди представителей поколения Z резко снизился по сравнению с миллениалами, сообщило издание New York Post со ссылкой на американское исследование.

По данным аналитиков, только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое, хотя в 2008 году довольных жизнью молодых людей было больше – 64%. Кроме того, на сегодняшний день 27% американцев в возрасте от 18 до 29 лет проходят курс лечения от депрессии. Этот показатель вырос сразу на 11% по сравнению с данными 2019 года.

Также участники опроса отметили, что стали реже испытывать радость и начали отдаляться от своих друзей и партнеров. Удовлетворенность в этой сфере жизни ощущают лишь 47% респондентов. При этом общее эмоциональное состояние повлияло на личные успехи: менее трети молодых людей (31%) заявили, что пришли к большинству своих целей за последние 12 месяцев. В 2025-м этот показатель был равен 44%.





Катрина Фурей психиатр У поколения Z был постоянный доступ к смартфонам и социальным сетям, плюс глобальная пандемия, а также финансовые трудности, такие как проблемы с жильем.

Эксперт подчеркнула, что подобные депрессивные состояния и чувство одиночества негативно сказываются на отношениях с окружающими. Все эти факторы заставляют зумеров бояться неопределенности своего будущего, убеждена Фурей.

Дофаминовое истощение

Комментируя исследование, психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в беседе с Москвой 24 объяснил, что классическая медицина десятилетиями опиралась на закономерность U-образной кривой счастья. Согласно этой концепции, юность и ранний взрослый возраст были пиком оптимизма и жизненной энергии. Затем наступал кризис среднего возраста, а к зрелости удовлетворенность жизнью вновь нарастала.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Сегодня эта фундаментальная траектория буквально перевернулась. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет оказались самой уязвимой группой, где каждый четвертый уже проходит лечение от депрессии или принимает рецептурные препараты. Списывать эту тенденцию на банальную изнеженность или капризы молодежи – значит, совершать грубую дилетантскую ошибку.

Эксперт добавил, что зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии. Их нервная система сформировалась в среде, глубоко чуждой эволюционному дизайну человеческого мозга.

Главная анатомическая причина всеобщей поколенческой ангедонии (неспособности переживать искреннее удовольствие от простых вещей) заключается в биохимическом истощении системы вознаграждения, рассказал Евстигнеев.

"Поколение Z выросло в эпицентре бесконечного цифрового шума, где каждое уведомление, короткий ролик или социальное одобрение в Сети провоцирует мгновенный выброс дофамина без малейших мышечных или интеллектуальных затрат со стороны человека. Сталкиваясь с регулярным дофаминовым штормом, мозг закономерно включает защитные механизмы: он снижает плотность дофаминовых рецепторов, буквально пряча их внутрь синапсов, что формирует явление, сходное с клеточной инсулинорезистентностью", – объяснил специалист.

В итоге базовый уровень дофамина падает до критического минимума, а реальная повседневность, требующая терпения, концентрации и размеренности, начинает восприниматься невыносимо серой и эмоционально пустой, добавил эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Параллельно с этим миндалевидное тело зумеров (древний центр распознавания угроз и запуска тревоги) функционирует в режиме перманентного пожара. Бесконечная лента катастрофических новостей, социальная нестабильность и беспощадная цифровая среда, непрерывно транслирующая чужой идеальный успех, заставляют надпочечники круглосуточно вырабатывать кортизол.

По его словам, мозг молодого человека постоянно пребывает в иллюзии смертельной опасности, а физиология устроена так, что в состоянии выживания центры безмятежности, любопытства и творческой игры отключаются автоматически.

Также картину усугубляет хронический дефицит окситоцина и снижение тонуса блуждающего нерва. Подменив живой контакт текстовыми сообщениями и экранами, зумеры лишили свои зеркальные нейроны необходимой соматической обратной связи: мимики, тембра живого голоса и тепла физического присутствия. Все это породило парадокс изолированной толпы, лишенной глубокого чувства стайной безопасности, где высокая осведомленность о психологических терминах без понимания телесных законов лишь усиливает общую растерянность, обратил внимание специалист.

Вернуть радость

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Чтобы наслаждаться жизнью в любом возрасте, требуется не механический поиск позитивных эмоций, а осознанная физиологическая перенастройка. Фундаментом исцеления выступает восстановление чувствительности дофаминовых рецепторов через переход к созидательному дофамину, где вознаграждению обязательно предшествует волевое усилие, объяснил Евстигнеев.

По его словам, мозгу необходимо напомнить радость преодоления. Обычно это удовольствие, рожденное сложной интеллектуальной работой, физической нагрузкой, творчеством или постепенным освоением нового навыка.

Вторым неотложным шагом он назвал включение парасимпатического торможения.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Бессмысленно убеждать себя успокоиться через логику, пока тело скованно стрессом. Поэтому регуляцию важно начинать через соматику: дыхательные практики с удлиненным выдохом напрямую стимулируют блуждающий нерв, снижают пульс и возвращают мозгу способность к трезвой оценке реальности. На когнитивном уровне зумерам критически важно освоить принципы доказательной терапии принятия и ответственности, научившись разделять себя и поток автоматических катастрофических мыслей.

Эксперт добавил, что настоящее ощущение полноты жизни строится не на устранении всех внешних проблем, а на возвращении внутренней агентности. Это состояние, когда человек действует согласно личным глубинным ценностям даже в условиях неопределенности.

"Надежным барьером против ангедонии служит регулярное сенсорное заземление: тактильный опыт, физический труд, прогулки на свежем воздухе без гаджетов и живое общение лицом к лицу", – отметил психотерапевт.

Когда перегруженный мозг получает передышку от экранной стимуляции и возвращается в осязаемую физическую реальность, его нейрохимический баланс восстанавливается сам собой. Он возвращает человеку его законную биологическую способность чувствовать радость от собственного бытия, заключил Евстигнеев.

