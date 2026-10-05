Эксперт Гапонова спрогнозировала рост интереса к тату в виде плесени

Ugly-тату с изображением пятен плесени и ран стали новым трендом среди молодых людей, заметили СМИ. Что это за нательные рисунки и могут ли они быть опасна для здоровья, разбиралась Москва 24.

"Гнилые корки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/leikimiliya

Среди молодых людей растет спрос на нестандартные Ugly-тату: вместо классических сюжетов предпочтение отдают изображениям реалистичных пятен плесени и ран, сообщил телеграм-канал Baza.

Подобные рисунки на теле делает одна из столичных тату-мастеров. Благодаря провокационному стилю ее работы разлетелись по соцсетям: на них руки клиентов выглядят так, будто покрыты реальной плесенью или глубокими ранами. По данным СМИ, к девушке выстроились очереди из желающих сделать себе нечто подобное.

При этом далеко не все люди разделили тягу к Ugly-тату. Некоторые комментаторы отметили, что не понимают желания навсегда носить на теле изображения, напоминающие болезнь или увечье.

Высказалась о происходящем и сама тату-мастер. В своих соцсетях она призналась, что сначала охотно делилась деталями творчества и была польщена таким вниманием, однако вскоре в адрес работ посыпались не самые лестные эпитеты.





тату-мастер из Москвы Каждый день читаю статьи и посты, которые про меня выходят. Вижу абсолютно все, что пишут, читаю комментарии. Мое творчество называют "гнилыми корками".

Мастер отметила, что ее работы могут вызывать разные эмоции, однако она не понимает, почему авторы комментариев не задумываются о последствиях своих слов.

Сложная работа?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/leikimiliya

Для обывателя Ugly-тату могут выглядеть как асимметричные и уродливые изображения, отрицающие эстетику. Однако профессиональные мастера находят в них красоту и техническую сложность: выполнить такой заказ гораздо труднее, чем, к примеру, работу в микрореализме, объяснила Москве 24 тату-мастер Юлия Гапонова.

Она уточнила, что особенность заключается как в технике, так и в насмотренности мастера. Специалист тратит немало времени на изучение форм плесени и гнилостных ран.





Юлия Гапонова тату-мастер Все для того, чтобы потом идеально подобрать оттенки: в работе используется примерно 10–15 разных, чтобы достичь нужного эффекта. Это действительно искусство. Раньше также вирусились татуировки в виде ссадин и синяков – тоже очень сложная работа. Если открыть подборку таких изображений, можно быстро отличить халтуру от качественного исполнения как раз-таки по реалистичности.

По мнению эксперта, молодежь выбирает подобные работы, потому что они необычны и выделяются на фоне остальных. Интерес к таким тату растет и будет увеличиваться и дальше, уверяет она.

"Молодые люди не задумываются о том, как это будет выглядеть с годами. Для них важно здесь и сейчас сделать что-то необычное и экстравагантное", – отметила мастер.

При этом во время создания подобных работ используются такие же пигменты, как и в остальных тату, поэтому никакой опасности ужасающие рисунки не несут, заявила Гапонова. Однако понять, каким будет конечное изображение, не так просто.

"Поскольку это новый тренд, найти зажившие подобные работы достаточно сложно. Здесь важно понимать, что, скорее всего, цвета окажутся не такими насыщенными, а белый потеряет контрастность по отношению к коже. После заживления он становится слегка желтоватым, что зависит от оттенка кожи и участка нанесения. В течение жизни, вероятно, потребуется несколько коррекций, чтобы вновь оживить рисунок", – объяснила она.

Также специалист предупредила, что, если работа разонравится, ее придется сводить. Но цветные татуировки поддаются этому сложнее, чем простые черные: требуется специальное оборудование, которое есть далеко не во всех городах. Более того, цена этой услуги будет значительно выше стоимости самой татуировки.





Юлия Гапонова тату-мастер Это тоже нужно учитывать и обязательно рассказывать молодым людям. Важно не раз переспросить человека, готов ли он на это, и только потом выполнять работу. На сведение такой татуировки, скорее всего, потребуется минимум 7–10 сеансов.

При этом полностью рисунок все-равно не сойдет: белый пигмент удалению не подлежит и остается в коже навсегда, заключила эксперт.

Правила стерильности

Тату-мастер Александр Касаткин напомнил в разговоре с Москвой 24, что при посещении салона важно обращать внимание на соблюдение санитарных норм. В идеале специалист должен собрать стерильную зону при клиенте: разложить стол и застелить его одноразовой простыней.





Александр Касаткин тату-мастер Также важно, с какими материалами он работает. Все расходники – иглы, картриджи, колпачки для пигмента – должны быть одноразовыми и вскрываться на глазах у посетителя. После сеанса одноразовые материалы утилизируются, многоразовые обрабатываются.

Касаткин отметил, что опытный специалист всегда подробно расскажет, как ухаживать за тату после сеанса: чем обрабатывать, как часто, чего избегать – не мочить, не распаривать, не тереть и не чесать. От того, насколько строго клиент соблюдает эти правила, зависит качество заживления работы, заключил он.

При этом, как объяснила ранее Москве 24 врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева , не в каждой тату-студии уделяют должное внимание соблюдению санитарных норм.

По ее словам, нарушение таких правил грозит не только болезнями, передающимися через кровь, но и воспалением – например, из-за немытых рук или игл. Высок риск, что в подпольных условиях на всем сэкономят, а ответственности за последствия никто не понесет.

Также врач уточнила, что при любом инвазивном контакте существует риск заражения гепатитом, чаще всего B или C. ВИЧ встречается реже.

Кроме того, из-за рисунка есть шанс пропустить меланому или другие виды рака, так как из-за изображения человек не обратит внимание на происходящие изменения на коже, предупредила в разговоре с Москвой 24 онколог-дерматолог Екатерина Вертиева.

