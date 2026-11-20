20 ноября, 20:16Общество
Гололедица ожидается на столичных дорогах до 22 ноября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с 21:00 21 ноября начнет действовать желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы. Предупреждение введут до 12:00 22 ноября, сообщил Гидрометцентр России.
Синоптики отметили, что также ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Аналогичное предупреждение распространится на территорию Московской области.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая зима придет в Москву с 23 ноября, а выходные 21–22 ноября станут последними осенними днями.
По ее прогнозу, после этого в столице ежедневно будет идти небольшой снег, а оттепелей до конца месяца не прогнозируется. Первую в сезоне метель синоптик прогнозирует на 25 ноября.
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