Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 21:00 21 ноября начнет действовать желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы. Предупреждение введут до 12:00 22 ноября, сообщил Гидрометцентр России.

Синоптики отметили, что также ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Аналогичное предупреждение распространится на территорию Московской области.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая зима придет в Москву с 23 ноября, а выходные 21–22 ноября станут последними осенними днями.

По ее прогнозу, после этого в столице ежедневно будет идти небольшой снег, а оттепелей до конца месяца не прогнозируется. Первую в сезоне метель синоптик прогнозирует на 25 ноября.

