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Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал профильные исполнительные структуры организации дать публичную оценку дискриминационным шагам в отношении спортсменов из России. Об этом он сообщил на заседании постсовета ОБСЕ.

Полянский подчеркнул, что в данном случае "тихой дипломатией" не обойтись. Он отметил, что Россия уже давно наблюдает активизацию линии ряда стран на политизацию спорта, что, в свою очередь, нарушает права представителей стран, которые неугодны Западу.

"Для защиты атлетов, а среди них есть спортсмены с инвалидностью и несовершеннолетние участники соревнований, государствам – участникам ОБСЕ необходимо предпринять конкретные усилия на этот счет, если целью действительно является сохранение беспристрастного и непредвзятого характера спорта", – приводит слова российского постпреда ТАСС.

Полянский назвал дискриминацию в Европе российских спортсменов проявлением откровенного нацизма и стремлением получить медали и достижения легким путем. Он напомнил, что суть нацизма заключается в идее исключительности и превосходства одной нации над другой.

"Вот Европа сейчас нам показывает, что именно эти "идеалы" она привносит в спорт. Коллеги, настоятельно призываем вас остановиться и не идти по этому скользкому пути", – заключил дипломат.

Ранее стало известно, что Швеция не станет оформлять шенгенские визы российским спортсменам, которые собираются участвовать в турнирах на ее территории. До этого Чехия также отказала во въезде российским хоккеистам для участия в чемпионате мира. Кроме того, российские фигуристы не смогли добраться до финского Хельсинки, где с 20 по 21 ноября пройдет этап международной серии Гран-при.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала произошедшее "неонацизмом в полный рост". По ее словам, россияне ехали на соревнования за медалями. А Еврокомиссия тем временем намерена включить запрет на выдачу виз российским спортсменам в проект 22-го пакета антироссийских санкций.