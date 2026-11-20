Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Философ Марина Быкова и блогер Сергей Матвеев были внесены в реестр иностранных агентов Минюста России. Вместе с ними в список 20 ноября внесли еще трех человек, информационно-аналитический ресурс, новостной канал и проект, следует из сообщения ведомства.

В отношении Быковой Минюст указал на распространение недостоверных сведений о решениях российских органов власти и их политике, а также на ее выступления против специальной военной операции (СВО). Кроме того, ведомство сообщило, что она участвовала в подготовке материалов иноагентов и взаимодействовала с организацией, признанной в России нежелательной. Сейчас Быкова проживает за пределами страны.

Матвеев, согласно информации министерства, также выступал против СВО и публиковал недостоверные сведения о деятельности российских властей. Ведомство отметило его участие в распространении материалов иностранных агентов, взаимодействие с нежелательной организацией и проживание за рубежом.

Аналогичные претензии Минюст предъявил журналистам Елене Барышевой и Сергею Панову. По версии ведомства, Барышева участвовала в создании материалов иноагентов, выступала против спецоперации и распространяла недостоверную информацию о решениях органов власти. Также ей вменили сотрудничество с нежелательной организацией.

Панов, как утверждает министерство, не только распространял, но и создавал материалы иностранных агентов, а также публиковал недостоверные сведения о политике российских властей. Оба человека находятся за пределами России.

Отдельно в сообщении Минюста упоминается активист Максим Максименко. Ему ведомство вменило распространение недостоверной информации не только о деятельности органов власти, но и об избирательной системе страны. Кроме того, по утверждению министерства, он выступал против СВО и содействовал сбору средств для ВСУ, террористической организации и организации, признанной нежелательной. Также Максименко участвовал в распространении материалов иноагентов и проживает за рубежом.

Среди организаций и медиапроектов в реестр попал "Красный темник (Александр Сафронов)". Минюст заявил, что ресурс публиковал недостоверные сведения о решениях российских властей и избирательной системе, а также призывал выходить на несогласованные акции и митинги. Кроме того, он распространял материалы иностранных агентов.

Новостному каналу "Бюро" ведомство вменило участие в создании материалов иноагентов и публикацию недостоверной информации о деятельности органов власти. По данным министерства, канал также выступал против спецоперации и взаимодействовал с лицами, включенными в реестр иностранных агентов. Его руководство находится за пределами России.

Еще одним фигурантом списка стал проект "Перезагрузка 2026". По версии Минюста, он распространял недостоверные сведения о решениях российских властей и избирательной системе, создавал и публиковал материалы иноагентов, а также распространял материалы нежелательных организаций. Организатором проекта ведомство назвало организацию, включенную в соответствующий перечень.

Ранее Минюст России включил в реестр иностранных агентов поэтессу Галину Рымбу и журналистку Ларису Гарину. Всего 6 ноября этот статус получили пять физлиц, два незарегистрированных объединения и один медиаресурс. Ведомство обвинило фигурантов в распространении недостоверной информации о властях, выступлениях против СВО и связях с нежелательными организациями.