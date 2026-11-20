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Жители города Бруклайн в американском Массачусетсе пожаловались на нападения агрессивной совы: птица срывается с деревьев на случайных прохожих и целится когтями в голову и шею. Пострадали не менее 12 человек, сообщает CBS News.

Один из пострадавших шел мимо парка, когда ощутил резкий удар в области шеи. Рассмотреть нападавшего он не сумел – все произошло слишком стремительно. На коже остались глубокие царапины, кровотечение было сильным, указано в материале.

Поскольку птицу мужчина так и не увидел, медики для подстраховки назначили ему курс прививок от бешенства. О том, что он не единственная жертва агрессивной совы, американец узнал в больнице. Медсестра, делавшая очередную дозу вакцины, поинтересовалась, не пострадал ли он от местной птицы.

Еще один житель успел сфотографировать животное перед атакой. По его словам, сова летела за ним целый квартал, перепархивая с дерева на дерево, а затем ринулась на голову с выставленными когтями, однако крик мужчины спугнул ее.

Сотрудники службы охраны дикой природы штата Массачусетс полагают, что на людей нападает одна и та же птица, которая так может оберегать участок рядом с гнездом. Как правило, совы не ведут себя агрессивно по отношению к человеку, уточнили журналисты.

Ранее в Пакистане 19-летний сотрудник фермы по разведению диких животных погиб, пытаясь снять видео для соцсети TikTok. Предположительно, он попросил выпустить тигрицу из клетки для эффектного кадра. В тот момент хищница напала на молодого человека и нанесла ему тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.