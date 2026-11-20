Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Российская компания VK требует взыскать с Apple более 31 миллиона евро, которые корпорация получила от покупок пользователей приложений компании через App Store. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу VK.

С иском компания обратилась в Арбитражный суд Москвы – это уже не первое ее разбирательство с американской корпорацией. Ответчиками указаны Apple Inc., ирландская Apple Distribution International Ltd. и российское ООО "Эппл Рус".

Речь идет о средствах, которые пользователи приложений VK тратили в магазине Apple.

"Apple без объяснения причин прекратила выплаты в 2025 году", – заявили в компании, отметив, что уведомлений и пояснений от корпорации не поступало.

Помимо основной суммы, VK намерена получить проценты за пользование этими деньгами. Кроме того, в компании считают незаконным удаление приложений VK из App Store в июне 2026 года.

Ранее Apple Inc. подала в суд Москвы заявление об отмене обеспечительных мер, запрещающих ей продолжать судебное разбирательство по иску к VK в США. Меры были приняты столичным судом в рамках иска ООО "ВК".

Компания требует от Apple вернуть в App Store три мобильных приложения. Кроме того, истец настаивает на восстановлении возможности получать уведомления из этих приложений и взыскании неустойки в случае неисполнения решения суда.