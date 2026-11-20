Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Певица Пелагея призналась, что они с дочерью Таисией часто подкалывают друг друга. Об этом она рассказала каналу "Звездач" в МАХ на юбилее КВН.

По словам артистки, чувство юмора помогает ей справляться с трудностями. Она также добавила, что дочь не боится над ней подшутить.

"Я в целом смешная!" – рассказала исполнительница.

Ранее народная артистка Любовь Успенская заявила, что ее дочь Татьяна способна добиться успеха в шоу-бизнесе. Певица отметила, что для этого нужно родиться талантливым человеком, который живет музыкой.

Успенская подчеркнула, что добилась результатов без наставников, и уверена, что Татьяна сможет пройти похожий путь самостоятельно.