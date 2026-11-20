Фото: transport.mos.ru

Электропоезд "Иволга 5.0 ЦТУ" получил сертификат, подтверждающий готовность к серийному производству. Теперь поезд полностью готов к регулярной работе на межрегиональных маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

От начала разработки до выпуска прошло менее года. По оценке ведомства, это рекордный срок для отечественного машиностроения.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на Московском центральном диаметре уже курсирует 101 "Иволга". Еще 26 составов этой модели запустили на одном из самых востребованных направлений ЦТУ – Ярославском.

"В следующем году новые составы 5-й модели "Иволги" поедут до Владимира, Калуги и Тулы", – добавил Ликсутов.

Перед получением сертификата электропоезд прошел полный комплекс испытаний. В частности, "Иволга" совершила опытный пробег по экспериментальному кольцу ВНИИЖТ в Щербинке, который составил 5 тысяч километров.

На участке Москва – Владимир максимальная скорость состава достигала 160 километров в час. Также специалисты проверили работу всех систем и ходовой части. В Дептрансе добавили, что в новой модели переработали салон: количество сидячих мест увеличилось почти на 100 и достигло 747.

"Появились новые комфортные кресла с откидными столиками и индивидуальными зарядками для гаджетов. В новой компоновке салона добавили зоны для ручной клади и крупного багажа, установили багажные стеллажи", – пояснили там.

Кроме того, число санитарных модулей выросло до шести, и теперь они размещены не только в головных вагонах. "Иволга 5.0 ЦТУ" создана совместными усилиями правительства Москвы и "Трансмашхолдинга". В производстве задействованы предприятия из 32 регионов России.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) представила на Ярославском вокзале именной электропоезд "Иволга 4.0", посвященный предпринимателю и меценату Савве Мамонтову. Впервые пригородный поезд получил полное тематическое оформление снаружи и внутри, а его вагоны превратились в историко-просветительскую экспозицию о железных дорогах, искусстве и культурном наследии эпохи Мамонтова.

Наружное и внутреннее оформление поезда в рамках брендирования охватило более 5 тысяч квадратных метров. Состав разделен на 11 тематических вагонов.