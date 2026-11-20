Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2026 году Роспотребнадзор скорректировал более 30 тысяч меню для школьных столовых в целях улучшения качества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что меню были скорректированы для обеспечения необходимой пищевой и биологической ценности блюд. В Роспотребнадзоре назвали контроль за соблюдением норм питания в российских школах приоритетным направлением работы.

Кроме того, в этом году ведомство провело большую работу по модернизации пищеблоков и школьных столовых.

Ранее эксперт Минпросвещения, профессор Валентина Иванова заявила, что рацион школьных столовых формируется на региональном и муниципальном уровнях с учетом действующих санитарных правил, норм и территориальных особенностей. По ее словам, такой подход позволяет совместить общие требования безопасности и сбалансированности питания с реальными потребностями школьников и традициями народов, которые живут на конкретной территории.

При этом различия касаются в том числе буфетной продукции. В частности, в Тамбовской области и Башкирии пиццы в основном меню горячего питания нет, ее продают через буфет.