В Роспотребнадзоре заявили о высокой готовности школьных столовых к началу учебы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высокой готовности школьных столовых к началу 2026/2027 учебного года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Системная работа по контролю за организацией горячего питания обучающихся 1–4-х классов и поставщиками пищевых продуктов во исполнение поручения президента Российской Федерации позволила за последние 6 лет улучшить материально-техническую базу пищеблоков и школьных столовых", – указано в сообщении.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, органы ведомства в регионах начнут оценивать меню на сайтах школ, а результаты проверки будут направляться в органы исполнительной власти.

В ведомстве также обратили внимание на важность обеспечения школьников сбалансированным, полноценным и разнообразным питанием.

Ранее эксперт Минпросвещения, профессор Валентина Иванова рассказала, что рацион школьных столовых формируется на региональном и муниципальном уровнях с учетом действующих санитарных правил, норм и территориальных особенностей. Такой подход позволяет совместить общие требования безопасности и сбалансированности питания с реальными потребностями школьников и традициями народов, которые живут на конкретной территории.

